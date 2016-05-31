في_اليورو – المجر تعلن عن قائمتها لتكرار إنجاز تاريخي

أعلن برند شتورك مدرب المنتخب المجري عن تشكيلة الفريق التي ستخوض منافسات يورو 2016 بعد غياب دام لـ44 عاما عن البطولة.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب المجر في اليورو إلى بطولة 1972 التي أقيمت في بلجيكا واحتل المنتخب المجري حينها المركز الرابع.

ويرغب المنتخب المجري في تكرار إنجاز بطولة عام 1964 حينما احتل المركز الثالث.

وتلعب المجر في المجموعة السادسة بجوار كل من البرتغال وأيسلندا والنمسا.

ويقود الفريق جناح بورصة سبور التركي بلاز دجودجاك ومهاجم هانوفر آدم زالاي.

وجاءت قائمة المجر التي ضمت 23 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: جابور كيرالي، دينيس ديبوش، بيتر جولاتشي.

الدفاع: أتيلا فيولا، بارناباس بيسي، ريتشارد جوزميكس، تاماس كادار، آدم لانج، رولاند جوهاش، ميهالي كورهوت.

خط الوسط: زولتان جيرا، آدم ناجي، أكوس إليك، آدم بينتر، لازلو كلينهيسلر، زولتان شتيبر، جيرجو لوفرينسيكس.

الهجوم: بلار دجودجاك، آدم زالاي، نيمانيا نيكوليتش، كريستيان نيميث، دانييل بود، تاماس بريسكين.