في_اليورو - نحو بطولة خالية من التدخين

(إفي): أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مجددا اليوم الثلاثاء عزمه على أن تكون بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بلا تدخين طوال فترة اقامتها من 10 يونيو إلى 10 يوليو باستادات فرنسا العشرة التي ستجري عليها كل مباريات الحدث، حيث سيتواجد متطوعون ومراقبو أمن مهمتهم أن يضمنوا التزام الجمهور بتشريعات مكافحة التدخين.

وأصر (ويفا) على أن تكون اليورو خالية من التبغ كي ينضم للاحتفال باليوم العالمي بلا تدخين ضمن حملته "الاحترام والصحة".

لذلك، وضمن اجراءات أخري، تعاقد مع ما يقرب من ستة آلاف و500 متطوع بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقلب والشبكة الآوروبية للدراسات الصحية.

ووفقا لما ذكره (ويفا)، فإن السبب الرئيسي لمنع التدخين في الملاعب هو حماية المشجعين من أضرار الدخان الذي يعد "السبب الرئيسي للأمراض والعجز والموت، بالإضافة إلى ضرب مثل بحتذى به للشباب في مثل هذا الحدث الذي يهتم بصحة الجميع واستمتاعهم".

وقال (ويفا) "أن تحترم صحتك هي إحدى الأولويات الثمانية التي تتخذها اليورو شعارا لها ضمن مسئولية الاتحاد الدائمة تجاه المجتمع"، وأكد أن ذلك يأتي بعد تعزيز سياساته لمكافحة استهلاك التبغ الذي يعد "خطوة أخرى نحو التزامه باستخدام كرة القدم لتعزيز أسلوب حياة صحي وآمن".