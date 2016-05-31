مرصد: مقاتلات تقصف معسكرا لجماعة أحرار الشام وسقوط عدد كبير من القتلى

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن طائرات مجهولة قصفت معسكرا رئيسيا لجماعة أحرار الشام الإسلامية المعارضة فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وأضاف المرصد أن مدربين كبارا من قيادات أحرار الشام كانوا بالمعسكر الذى يقع بمنطقة شيخ بحار فى ريف إدلب.

ولم يتسن الوصول إلى الجماعة للتعليق. وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة كثفت الطائرات الحربية السورية غاراتها على المحافظة التى تسيطر جماعتا أحرار الشام وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة على معظمها.

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