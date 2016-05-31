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حاكم دبى: الملك سلمان يقود حراكًا خليجيًا وعربيًا لترسيخ الأمن والاستقرار

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حاكم دبى: الملك سلمان يقود حراكًا خليجيًا وعربيًا لترسيخ الأمن والاستقرار حاكم دبى: الملك سلمان يقود حراكًا خليجيًا وعربيًا لترسيخ الأمن والاستقرار
أكد محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، يقود حراكًا خليجيًا وعربيًا لترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة والوقوف أمام كل التدخلات الخارجية.

وكتب "بن راشد" عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر للتدوين القصير: عقدنا اليوم القمة الخليجية التشاورية بجدة برئاسة أخى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

وتابع: "الملك سلمان اليوم يقود حراكًا خليجيًا وعربيًا لترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة والوقوف أمام كل التدخلات الخارجية"، مضيفًا: "كل الشكر لأهل المملكة.. وكل المحبة لأهل جدة على حسن التنظيم والاستضافة لأعمال القمة الخليجية".

محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى (1)

محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى (2)


>بالفيديو.. الملك سلمان يحضر نهائى كأس خادم الحرمين بين الأهلى والنصر
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محمد بن راشد: تحدى القراءة حقق قفزة فى ثقافة ومعارف أبنائنا
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