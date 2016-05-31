وزير الرى عن سد النهضة: عمره يصل لـ200 عام ونسعى لاتفاقية يلتزم بها الجميع

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عما وصلت إليه وزارة الرى فى أزمة سد النهضة الإثيوبى، موجها حديثه لوزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، قائلا: "عاوزين نعرف المشكلة وصلت لإيه وهل لدى الوزارة حلول بديلة أم لا".

ومن ناحيته رد عليه وزير الرى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، الثلاثاء، قائلا: "سد النهضة ملف الدولة المصرية بالكامل وكلكم فاهمين دا، والوزارة مسئولة عن الجزء الفنى وتم تشكيل لجنتين للتعاون طويل المدى لأن عمر السد يصل إلى 200 عام، ومش هيبقى عندنا حل بكرا ونسعى لنتيجة تتحول إلى اتفاقية يلتزم بها الجميع".

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