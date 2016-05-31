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وزير الرى يكشف لنواب البرلمان دور "اللهو الخفى" فى أزمة الأرز

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وزير الرى يكشف لنواب البرلمان دور "اللهو الخفى" فى أزمة الأرز وزير الرى يكشف لنواب البرلمان دور "اللهو الخفى" فى أزمة الأرز
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المزارع يواجه صعوبات عديدة، متسائلا عن أسباب نقص المياه والإطلاع على خطة وزارة الرى والموارد المائية فى التغلب على تلك المشكلة.

ورد عليه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، موضحا أن هناك نقص فى الفيضان وليس فى كمية مياه الاستهلاك، قائلا: "فى عام 2003 طلع لهو خفى بيشترى طن الأرز بسعر مرتفع، ورصدنا زراعة مليون و200 ألف فدان أرز هذا العام، مقابل 500 ألف فدان العام الماضى.

وأشار عبد العاطى إلى أن هناك انفلات ليس له مبرر فى زيادة زراعة الأرز، مطالبا البرلمان بضرورة منع تصدير الأرز بتاتا، قائلا: "لو تكرر انخفاض الفيضان من 30 إلى 40 مليار متر مكعب ستدخل فى أزمة".


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