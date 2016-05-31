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إنفوجرافيك - صلاح يتفوق على توتي والشعراوي ودجيكو في صدارة هدافي روما

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إنفوجرافيك - صلاح يتفوق على توتي والشعراوي ودجيكو في صدارة هدافي روما إنفوجرافيك - صلاح يتفوق على توتي والشعراوي ودجيكو في صدارة هدافي روما

متفوقا على مهاجم الفريق الوحيد إدين دجيكو والأسطورة فرانشيسكو توتي تصدر محمد صلاح قائمة هدافي روما في الموسم المنصرم.

صلاح انتقل إلى روما مطلع الموسم المنصرم قادما من تشيلسي بعد أن قرر عدم تجديد إعارته لفيورنتينا.

وتفوق لاعب المقاولون العرب السابق على كبار النجوم في فريق العاصمة الإيطالية وسجل العديد من الأهداف الحاسمة.

وعرض الموقع الرسمي لروما إنفرجرافيك لهدافي الفريق في الدوري الإيطالي والذي احتل فيه صلاح المركز الأول.

يذكر أن صلاح سجل هدفا في دوري أبطال أوروبا ليصبح رصيده 15 هدفا في صدارة هدافي الفريق.

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