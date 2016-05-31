البرلمان الياباني يرفض حجب الثقة عن الحكومة

صوّت مجلس النواب الياباني، اليوم الثلاثاء، ضد اقتراح بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم رفض الاقتراح الذي قدمته المعارضة بأغلبية أصوات حزبي الائتلاف الحاكم الذي يتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه بالإضافة إلى بعض أحزاب المعارضة في جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب.

ولفتت الهيئة إلى أن الاقتراح قدمه بشكل مشترك كل من الحزب الديمقراطي والحزب الشيوعي الياباني والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب معيشة الشعب في وقت سابق من اليوم.

وتقول أحزاب المعارضة الأربعة إن خطة آبي لتأخير زيادة مقررة لضريبة الاستهلاك مدة عامين ونصف تعني أن سياسته المالية قد فشلت، وتقول إن موقف الحكومة المناوئ للمبادئ الدستورية والسلمية لا يمكن التسامح معه على الإطلاق.

أ ش أ