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سويسرا تفرض غرامة مالية على التلاميذ المسلمين الممتنعين عن مصافحة المعلمات

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سويسرا تفرض غرامة مالية على التلاميذ المسلمين الممتنعين عن مصافحة المعلمات سويسرا تفرض غرامة مالية على التلاميذ المسلمين الممتنعين عن مصافحة المعلمات

أرشيفية

فرضت السويسرية غرامة مالية قدرها 5000 فرانك سويسري، أي ما يعادل 50 ألف جنيه، على التلاميذ المسلمين في حالة امتناعهم عن مصافحة المعلمات في المدارس، وفقًا لما ذكره موقع «إندبندنت».

وجاء ذلك بعد واقعة في إحدى المدارس بمقاطعة بازل السويسرية عندما رفض طالبين مصافحة المعلمة، مبررين ذلك بأن لمس أي امرأة ليست من الأسرة هو شيء ضد الدين الإسلامي.

فيما أعلنت المقاطعة أن جميع المدارس تم تبليغها بأنه سيتم تغريم والدي أي تلميذ يرفض مصافحة المعلمات، لأنه سلوك ضروري ومتناسب مع المجتمع.

وفي سويسرا تعتبر المصافحة بالأيدي تحية شائعة وعلامة على الاحترام والتقدير، ورفض القيام بذلك يعد رفض للثقافة السويسرية، فالطفل يتعلم منذ الصغر ذلك السلوك، حسبما ذكر الموقع.

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