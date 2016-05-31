بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا رمضان" للمواد الغذائية واللحوم

افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء جورج فكرى نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، وأحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج ولطفى محمد على رئيس مدينة جرجا معرض "أهلا رمضان" لبيع المواد الغذائية واللحوم والألبان بمدينة جرجا، حيث يشمل المعرض 24 عارضا لمختلف المواد الغذائية بالإضافة إلى جناح مخصص لبيع منتجات القوات المسلحة واخر مخصص لمصنع السكر.

وأكد المحافظ خلال افتتاح المعرض على تضافر مجهودات جميع أجهزة الدولة لإقامة مثل هذه المعارض والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية كنوع من المشاركة المجتمعية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية ومواجهة غلاء الأسعار.

واضاف المحافظ أن المحافظة تهدف إلى إقامة مثل هذه المعارض فى كل مراكز ومدن المحافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار التى أقرتها وزارة التموين مؤكدا أنه لن يسمح بأى تلاعب فى الأسعار أو جودة المنتجات الغذائية.

ووجه المحافظ رسالة إلى العارضين بالمعرض بان المكسب الحقيقى هو الاحترام المتبادل بين التاجر والمستهلك. ومن جانبه أكد اللواء جورج فكرى أن الخدمات الأمنية مستمرة بصفة دائمة لتأمين المعارض ومراقبة عملية البيع والشراء وأحكام الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات.

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