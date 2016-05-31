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آشوريا راي تفوز بلقب الأكثر أناقة على موقع "سيدتي نت"

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الثلاثاء 31-05-2016 15:53

بعد أن استمر التصويت على إحراز لقب النجمة الأكثر أناقة في " مهرجان كان السينمائي " 2016 لمدة أسبوع كامل، استطاعت النجمة الهندية آشوريا راي Aishwarya Rai أن تحصد النسبة الأعلى بين الأصوات.
آشوريا المعروفة بذوقها الرصين، تألقت في مهرجان كان بإطلالتين، الأولى من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وكان عبارة عن فستان بكتفين مكشوفتين، مزيّن بالأزهار. أما الإطلالة الثانية فكانت عبارة عن فستان ذهبي من تصميم العالمي إيلي صعب.

في الصور المرفقة، ستتعرّفين أكثر على ذوق نجمة بولييود آشوريا راي باختيار أزيائها.

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سيدتي