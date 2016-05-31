ازياء رمضانية رائعة في متجر "ليفل كيدز"

في شهر رمضان المبارك من هذا العام، يعكس متجر "ليفل كيدز" Level Kids الروح الحقيقية للموسم عبر إطلاق مجموعات حصرية، مختارة بعناية لتتلاءم مع هذه المناسبة المميّزة. وبالتالي، ستُطرح التشكيلة الصغيرة الأولى على الإطلاق من القفطانات التي تحمل توقيع DAS Collection، حصرياً في "ليفل كيدز" Level Kids. فهي ثمرة إبداع المصمّمتين ريم وهند بالجافلة المعروفتين عالمياً بصياغتهما المبتكرة للعبايات. لقد اختارتا إطلاق تشكيلة بإصدار محدود تماشياً مع موضة التشبّه بالكبار التي انتشرت في المنطقة بشكل ملحوظ على مرّ السنين. استوحيت القفطانات من الجلابيات المغربية التقليدية بلمسة من الأسلوب المحلي، مع مراعاة الإرث الثقافي للعباية الأصلية. تُقدّم التشكيلة بثمانية ألوان باستيل مختلفة، وقد صُنعت من الأقمشة الثمينة والدقيقة مثل الأورغانزا والتفتة، وزُيّنت بزخرفات أرابيسك ذهبية تقليدية، ولآلئ وحبّات كريستال.

كما ابتكر مصمّمون آخرون، منهم Mini Mochi، تصاميم مبهرة خصيصاً لهذا الموسم الرائع والمميّز، تمثّلت في مجموعة من الفساتين ذات الطبعات الإفريقية المنفّذة يدويّاً، التي تشكّل خياراً مثالياً لهذه الفترة. وفي إطار الاستعداد لاستقبال العيد السعيد في نهاية الشهر الفضيل، اختار متجر "ليفل كيدز" Level Kids باقة واسعة من الفساتين الساحرة للفتيات، تحمل توقيع ماركات مشهورة عالمياً مثل David Charles، Mi Mi Sol، Ovale، Hucklebones، وLili Gaufrette، بالإضافة إلى مجموعة آسرة من الملابس الرسمية للفتيان، مع خيارات متنوّعة من الأحذية. كلّ ذلك وأكثر تجدونه في وجهة واحدة لا مثيل لها...إنّه طبعاً متجر"ليفل كيدز" Level Kids.