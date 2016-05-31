رغم قرار منعه من الظهور..«الإبراشي» يظهر الليلة في موعده ويفتح ملفي «الختان» و«العشوائيات»

أكدت مصادر لوكالة ONA للأنباء أن الإعلامي وائل الإبرائي سيظهر الليلة في برنامجه العاشرة مساءا على قناة دريم في موعده المعتاد.

ويتناول الإبراشي في برنامجه اليوم قضيتين الأولى تتعلق بوفاة طفلة في السويس بعد إجرائها عملية الختان حيث يفتح الملف وأبعاده القانونية وتأثيراته الاجتماعية، أم الفقرة الثانية ستكون عن العشوائيات بعد افتتاح الرئيس لمشروع الأسمرات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوصت فيه غرفة صناعة الإعلام بإيقاف البرنامج لمدة أسبوع بعد المشاجرة التي شهدها البرنامج مطلع الأسبوع الجاري بين أحمد شوبير وأحمد الطيب.