أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رغم قرار منعه من الظهور..«الإبراشي» يظهر الليلة في موعده ويفتح ملفي «الختان» و«العشوائيات»

Google+ Print
رغم قرار منعه من الظهور..«الإبراشي» يظهر الليلة في موعده ويفتح ملفي «الختان» و«العشوائيات» رغم قرار منعه من الظهور..«الإبراشي» يظهر الليلة في موعده ويفتح ملفي «الختان» و«العشوائيات»

وائل الإبراشي

أكدت مصادر لوكالة ONA للأنباء أن الإعلامي وائل الإبرائي سيظهر الليلة في برنامجه العاشرة مساءا  على قناة دريم في موعده المعتاد.

ويتناول الإبراشي في برنامجه اليوم قضيتين الأولى تتعلق بوفاة طفلة  في السويس بعد إجرائها عملية الختان  حيث يفتح الملف وأبعاده القانونية وتأثيراته الاجتماعية، أم الفقرة الثانية ستكون عن العشوائيات بعد افتتاح الرئيس لمشروع الأسمرات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوصت فيه غرفة صناعة الإعلام بإيقاف البرنامج لمدة أسبوع بعد المشاجرة التي شهدها البرنامج مطلع الأسبوع الجاري بين أحمد شوبير وأحمد الطيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا