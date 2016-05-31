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فيديو… فرقة موسيقية تعزف وتغني تحت الماء

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فيديو… فرقة موسيقية تعزف وتغني تحت الماء فيديو… فرقة موسيقية تعزف وتغني تحت الماء

الفرقة الموسيقية “Between Music”

أقامت الفرقة الموسيقية “Between Music” مهرجانًا للعزف تحت الماء باسم “Operadagen” في روتردام، استخدمت فيه آلات وتقنيات صوتية صممت خصيصًا للعزف تحت الماء.

وبحسب الموقع الإلكتروني لروسيا اليوم فأن الفرقة تضم الفرقة 5 أعضاء دنماركيين، صمموا مجموعة من الأدوات والميكرفونات لتخلق جملة موسيقية فريدة من نوعها ولتتيح العزف تحت الماء، حيث ابتكرت “ليلى سكوفماند” أحد أعضاء الفرقة تقنية جديدة تمكنها من الغناء دون السماح للفقاعات أن تنطلق من فمها.

ولمعت هذه الفكرة في ذهن الملحنة ليلى، قبل نحو بضع سنوات عندما بدأت باستكشاف كيفية الغناء في وعاء من الماء، وحاولت بعد بضع من السنوات اللاحقة الغناء وهي مغمورة بالماء كليًا، وهنا كانت البداية.

وقال عضو الفرقة “روبرت كارلسون”، إن محاولة ليلى دفعتهم لتطوير تكنيك خاص للصوت من أجل الغناء دون خروج الفقاعات من أفواههم، وبعدها تم التوجه لمحاولة إيجاد طرق جديدة لتصميم أدوات للعزف تحت الماء.

جدير بالذكر أن رد فعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابيًا، بعد الأداء الذي قدمته الفرقة يوم 27 مايو تحت المياه، وكانت الموسيقى بالتأكيد فريدة من نوعها.

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