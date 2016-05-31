في_اليورو - الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات ' إرهابية محتملة ' على كأس الأمم الأوروبية

(إفي): أصدرت الولايات المتحدة اليوم تحذير سفر لمواطنيها تخبرهم فيه بوجود خطر لوقوع هجمات ارهابية في أوروبا خلال الصيف، خاصة في "الأحداث الكبرى"، مثل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا واليوم العالمي للشباب ببولندا.

ويسرى الانذار الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية حتى 31 أغسطس.

وجاء في نص التحذير "عدد السائحين الكبير الذين يزورون أوروبا في أشهر الصيف يمثل أهدافا كبرى بالنسبة للارهابيين في الأماكن العامة وبالأخص الأحداث الكبرى".

وبخلاف "الأحداث الكبرى" يشمل التحذير أيضا احتمال وقوع هجمات ارهابية على مناطق سياحية ومطاعم ومراكز تجارية ووسائل نقل.

وذكرت الخارجية الأمريكية بأن فرنسا ستستضيف يورو 2016 في الفترة بين العاشر من الشهر المقبل والعاشر من يوليو.

واعتبرت الخارجية ان مناطق تجمع الجماهير والأماكن التي ستذاع فيها فيها المباريات في فرنسا وكل أوروبا تمثل "أهدافا محتملة بقوة للارهابيين".

وتوصي الخارجية الأمريكيين الذين يخططون للسفر لأوروبا هذا الصيف بتوخي الحذر في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات وتجنب الاماكن "المزدحمة".