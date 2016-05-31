السجن 14 شهرا لملكة جمال تركيا السابقة بتهمة إهانة إردوغان

حكم على ملكة جمال سابقة لتركيا بالسجن 14 شهرًا، اليوم الثلاثاء، لإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان من خلال قصيدة نشرتها على موقع انستجرام وهي أحدث شخص ضمن 12 شخصا على الأقل يواجهون هذا الحكم.وأدانت محكمة في اسطنبول العارضة مروة بويوكساراك “27 عاما” بتهمة إهانة مسؤول في الدولة لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بشرط ألا تكرر العارضة هذا الفعل لمدة خمسة أعوام.

واحتجزت بويوكساراك التي توجت ملكة جمال تركيا عام 2006 لفترة قصيرة العام الماضي بعد أن نشرت قصيدتها على انستجرام في 2014 والتي كانت تتحدث عن واقعة فساد كبيرة في تركيا في ذلك العام.