أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

يديعوت أحرونوت: 6 آلاف و371 جنديا إسرائيليا يتهمون قاداتهم بممارسة العنف

Google+ Print
يديعوت أحرونوت: 6 آلاف و371 جنديا إسرائيليا يتهمون قاداتهم بممارسة العنف يديعوت أحرونوت: 6 آلاف و371 جنديا إسرائيليا يتهمون قاداتهم بممارسة العنف
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مفوض شكاوى الجنود فى وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجنرال احتياط يتسحاق بريك، نشر التقرير السنوى لعام 2015، وكشف مدى الاضطهاد الذى يتعرض له الجنود من قياداتهم والضباط، وكذلك الآثار المقلقة نتيجة تقليص القوى البشرية فى الجيش.

وأوضحت يديعوت، أنه على الرغم من انخفاض عدد الشكاوى التى تم تقديمها فى العام الماضى، التى وصلت لـ 6371 شكوى، مقارنة بالعام الذى سبقه، إلا أنه تبين أن 61% من الشكاوى كانت صادقة تماما كما فى 2014.

وقال بريك، خلال مؤتمر صحفى: "إن عام 2015 تميز بقرارات تركت آثارا بعيدة المدى على الجيش ونمط الخدمة فيه، ويسود التخوف من عدم التلاؤم بين القوى البشرية الحالية فى الجيش، وبين المهام الملقاة على القادة والجنود، وهناك توجه آخر يثير القلق، وهو وجود قادة ينفذون المهام حسب مفاهيمهم وليس بالضرورة حسب جدول الأولويات المطلوب، وأحيانا هناك مهام يتم تنفيذها بشكل سيئ، أوعدم تنفيذها من الأساس".

ومن بين القضايا التى أثارها تقرير بريك، العلاقات بين القائد والجندى، إذ تصل نسبة الشكاوى المتعلقة بذلك إلى 37%، ما يزيد بنسبة 4% عن العام الذى سبقه، كما تم التبليغ عن قادة مارسوا العنف ضد الجنود.

- بالفيديو.. شاهد اللحظات الأولى لتنصيب ليبرمان بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»