يديعوت أحرونوت: 6 آلاف و371 جنديا إسرائيليا يتهمون قاداتهم بممارسة العنف

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مفوض شكاوى الجنود فى وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجنرال احتياط يتسحاق بريك، نشر التقرير السنوى لعام 2015، وكشف مدى الاضطهاد الذى يتعرض له الجنود من قياداتهم والضباط، وكذلك الآثار المقلقة نتيجة تقليص القوى البشرية فى الجيش.

وأوضحت يديعوت، أنه على الرغم من انخفاض عدد الشكاوى التى تم تقديمها فى العام الماضى، التى وصلت لـ 6371 شكوى، مقارنة بالعام الذى سبقه، إلا أنه تبين أن 61% من الشكاوى كانت صادقة تماما كما فى 2014.

وقال بريك، خلال مؤتمر صحفى: "إن عام 2015 تميز بقرارات تركت آثارا بعيدة المدى على الجيش ونمط الخدمة فيه، ويسود التخوف من عدم التلاؤم بين القوى البشرية الحالية فى الجيش، وبين المهام الملقاة على القادة والجنود، وهناك توجه آخر يثير القلق، وهو وجود قادة ينفذون المهام حسب مفاهيمهم وليس بالضرورة حسب جدول الأولويات المطلوب، وأحيانا هناك مهام يتم تنفيذها بشكل سيئ، أوعدم تنفيذها من الأساس".

ومن بين القضايا التى أثارها تقرير بريك، العلاقات بين القائد والجندى، إذ تصل نسبة الشكاوى المتعلقة بذلك إلى 37%، ما يزيد بنسبة 4% عن العام الذى سبقه، كما تم التبليغ عن قادة مارسوا العنف ضد الجنود.

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