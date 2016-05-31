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زكى بدر: تنفيذ 31 ألف مشروع بتكلفة مليار و230 مليون جنيه

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زكى بدر: تنفيذ 31 ألف مشروع بتكلفة مليار و230 مليون جنيه زكى بدر: تنفيذ 31 ألف مشروع بتكلفة مليار و230 مليون جنيه

>أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية،أن أداء المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) جيد جداً فى المحافظات ولكن طموحنا أكبر خاصة ، بعد مبادرة السيد رئيس بخفض نسبة الفائدة على المشروعات الصغيرة إلى 5% ويتم متابعة المشروع بالمحافظات من خلال غرفة عمليات مشروعك بديوان عام الوزارة .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده زكى بدر ، مع مديرى ( مشروعك ) بالمحافظات وممثلى البنوك المشاركة فى المشروع لمتابعة معدلات التنفيذ ، مؤكدا أن قيمة المشروعات المنفذة من خلال ( مشروعك ) بلغت مليار و230 مليون جنيه وعددها 31 ألفاً و500 مشروع ويجرى حالياً استكمال إجراءات 3 آلاف مشروع قيمتها 305 ملايين جنيه .

وأشاد الدكتور أحمد زكى بدر خلال الاجتماع بأداء بعض المحافظات المتقدمة فى الأداء وفى مقدمتها البحيرة والشرقية وسوهاج وأسيوط والمنيا.

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