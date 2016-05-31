نيابة المنصورة تستمع لـ20متهما وتواصل التحقيقات فى إقتحام نقابة محامى طلخا

استمعت نيابة المنصورة الكلية، بإشراف المستشار عبد الهادى علام المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، لـ 20 متهما من إجمالى 40 شخصا، من المقبوض عليهم، فى أحداث نقابة المحامين بطلخا، والذين اقتحموا النقابة وقاموا بتكسيرم محتيوياتها.

واستمعت النيابة لأقوال 3 من المحامين المصابين من إجمالى 6 مصابين، وهم ماجد الحنبلى، حيث أصيب بجرح قطعى أسفل الفخذ الأيسر طوله 7 سم، ومحمد طه الغمرى، نقيب محامين جنوب الدقهلية، وأشرف شكرى.

وانتدب النيابة محامين للدفاع عن المتهمين، ووجهت لهم تهما فرض سيطرة، وحيازة سلاح أبيض، وحيازة سلاح نارى، وتكسير واجهة مقر نادى المحامين بطلخا، وإضرام النيران به.

وقد قال المتهمون الذين تم التحقيق معهم، ومن بينهم محمد لطفى عبد الحافظ المرسى 50 سنة صاحب الشركة المفسوخ تعاقدها مع النقابة، وعادل محمد متولى الجبار 62 سنة لواء على المعاش شريك بذات الشركة، أنهما حضرا برفقة العمال، لأخذ متعلقات الشركة من النقابة فتعدى المحامون عليهم، واودعتهم النيابة فى محبس التحقيق لحين استكمال سماع أقوال بقية المتهمية.

يذكر أن 40 شخصا، اقتحموا نادى المحامين بطلخا، حاملين الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، والحجارة ودمروا محتويات النقابة واحتجزوا عدد من المحامين بالطابق الاول، وأضرموا النيران بالطابق الثانى ليلة أمس.

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