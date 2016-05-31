مفاجأة.. تناول "وجبتى إفطار" صباحا يساعدك على التخلص من الوزن الزائد

إذا كنت من الحريصين بشدة على تناول وجبة الإفطار، ستسعدك هذه الأنباء بشدة.

فقد أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون بجامعتى ييل وكونيتيكت الأمريكيتين أن تناول وجبتى إفطار أمر جيد للإنسان ويساعده أيضا على فقدان الوزن، وهو النبأ السار الذى خرجت به الدراسة.

وقال الباحثون إنه إذا بدأ الإنسان بتناول شىء بسيط عند الاستيقاظ من النوم، من أجل البدء فى تحفيز عملية التمثيل الغذائى، ثم تناول بعدها بوقت قليل وجبة أكبر نسبيا، فسيظل يشعر بالشبع والامتلاء حتى موعد الغداء.

وأشار القائمون على الدراسة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، إلى أن تناول الإفطار مرتين سيتناسب أيضا مع الأشخاص الذين لا يتمكنون من تناول وجبة إفطار كاملة عند الاستيقاظ، مما يجعل تناول وجبة بسيطة ثم أخرى أكبر فكرة جيدة.

وأجريت الدراسة على 600 من أطفال المدارس على مدار عامين، ووجدت أن الأطفال الذين تناولوا وجبتى إفطار لم يختلف الوزن الذى اكتسبوه عن الذين تناولوا وجبة واحدة، أما الأطفال الذين نادرا ما تناولوا الإفطار فاكتسبوا وزنا أكبر بمقدار الضعف مقارنة بالذين تناولوا وجبتى إفطار فى الصباح.

ويوصى الباحثون بتناول أطعمة غنية بالبروتين فى وجبة الإفطار الثانية للشعور بالشبع والامتلاء حتى الغداء.

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