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دراسة أمريكية: الإضاءة العالية بالمطاعم تساعدك على اختيار أطعمة صحية أكثر

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دراسة أمريكية: الإضاءة العالية بالمطاعم تساعدك على اختيار أطعمة صحية أكثر دراسة أمريكية: الإضاءة العالية بالمطاعم تساعدك على اختيار أطعمة صحية أكثر
أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن تناول الطعام فى مطاعم بها إضاءة عالية يساعد فى فقدان الوزن لأنه يجعل الإنسان منتبها لاختيار أطعمة صحية أكثر.

وأشار القائمون على الدراسة من جامعة ساوث فلوريدا إلى أن ارتياد مطاعم بها إضاءة خافتة قد يكون أمرا رومانسيا تم ربطه بتناول طعام أقل، لكن مرتادى المطاعم يختارون أطعمة صحية أكثر وبها سعرات حرارية أقل عند الجلوس فى مطاعم عالية الإضاءة.

وكشفت الدراسة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأشخاص الذين يتناولون طعامهم فى أماكن بها إضاءة عالية يختارون أطعمة صحية بنسب تتراوح بين 16 و24% مقارنة بالأماكن خافتة الإضاءة.

وأرجع الباحثون أسباب ذلك إلى شعور الإنسان بحالة من اليقظة والانتباه داخل الأماكن ذات الإضاءة العالية وبالتالى ميله نحو اتخاذ قرارات أكثر صوابا.

وأجرى الباحثون الدراسة على مجموعة من مرتادى المطاعم، فوجدوا أن الذين جلسوا لتناول الطعام فى الأماكن ذات الإضاءة العالية اختاروا أطعمة صحية أكثر، مثل الخضروات والأطعمة المشوية، بنسبة أكبر من الأطعمة المقلية أو الحلويات، أما الذين تناولوا طعامهم فى إضاءة خافتة، فاختاروا سعرات حرارية أكثر بنسبة 39%.

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