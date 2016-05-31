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منظمة الصحة تمنع الجنس 8 أسابيع بعد العودة من مناطق مصابة بزيكا

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منظمة الصحة تمنع الجنس 8 أسابيع بعد العودة من مناطق مصابة بزيكا منظمة الصحة تمنع الجنس 8 أسابيع بعد العودة من مناطق مصابة بزيكا
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن العائدين من مناطق ينتقل فيها فيروس زيكا ينبغى أن يمارسوا الجنس بطرق أكثر أمنا بل ويمتنعوا عن ممارسة الجنس لثمانية أسابيع على الأقل.

وهذه زيادة بواقع المثلين عن التوصية السابقة للمنظمة.

وجاء فى التوصية المعدلة للمنظمة أن النساء اللاتى يردن أن يحملن ينبغى عليهن الانتظار 6 أشهر إذا ظهرت على شركائهن الرجال أعراض الإصابة بالفيروس.


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