استشارى تغذية: مليار جنيه يوميا فاتورة طعام المصريين فى رمضان

انطلق اليوم مؤتمر "صحتك فى رمضان" بالمركز القومى للبحوث لمناقشة العديد من الأمور العادات الخاطئة فى رمضان التى تؤثر على صحة الفرد.

وقالت الدكتورة "إيمان كامل" أستاذ بالمركز القومى للبحوث واستشارى التغذية العلاجية وصحة الأسرة والطفل، إن رمضان ليس شهرا للإسراف فى الطعام وإنما هو واحد من الشهور التى ينبغى أن ندعم فيها صحتنا.

كما أشارت إلى تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء الذى كشف عن أن الاسرة المصرية تنفق 44.9% من اجمالى ميزانيتها على الطعام سنويا بمقدار 200 مليار جنيه.

وقالت إن التقرير ذكر أن شهر رمضان يستحوذ على 15% من حجم الإنفاق بمقدار 30 مليار جنيه أى فى اليوم الواحد مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن الطعام يأتى فى المرتبة الأولى من إنفاق الأسرة المصرية.

وأضافت أن الأرقام تكشف أيضا عن حجم الكارثة التى نعيش فيها فى مصر خلال شهر رمضان حيث يأكل المواطنون خلال الأسبوع الأول ما يقرب من 2.7 مليار رغيف و10 آلاف طن فول و40 مليون دجاجة.

كما أشارت إلى تقرير صادر من مصلحة الجمارك يؤكد أن حجم استيراد الياميش لشهر رمضان فى 2015 وصل إلى 259.96 مليون جنيه أى بزيادة 60% عن عام 2014.

الصعيد الأعلى إنفاقا على الطعام والشراب فى مصر بنسبة 47.9%