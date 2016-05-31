"الأغذية والأدوية الأوروبية" تقر علاجا جديدا لفيروس C يشفى بنسبة 95%

أكد الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن هيئة الأغذية والأدوية الأوروبية وافقت اليوم على دواء جديد لعلاج فيروس سى من إنتاج شركة جيلياد اسمه ابكلوزا "Epclusa".

وقال الدكتور إمام واكد إن الدواء الجديد يتكون من عقار السوفالدى "سوفوسبوفير"400 مجم بالإضافة إلى عقار فلباتاسفير 100 مجم فى قرص مركب واحد، موضحا أنه يناسب جميع الأنواع الجينية لفيروس سى من الأول إلى السادس بنسب شفاء تصل لأكثر من 95%.‏

وأشار الدكتور "إمام واكد" إلى أن العقار يتميز بأنه صالح لجميع الأنواع الجينية للفيروس، وسيتم طرحة فى أوروبا قريبا بعد الموافقة عليه، ومن المتوقع أن توافق هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA عليه الشهر المقبل، موضحا أنه تم تجربته على عدد كبير من مرضى فيروس سى وأثبت فعاليته فى جميع الأنواع الجينية للفيروس بما فيهم النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر.

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