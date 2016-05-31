إيطاليا تلقي القبض على 16 يشتبه في أنهم مهربو بشر

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 16 شخصا يشتبه في قيامهم بتهريب مهاجرين من ليبيا عبر البحر المتوسط بعد أسبوع شهد إنقاذ الآلاف وغرق المئات خلال محاولتهم القيام بهذه الرحلة.

ومع استمرار أسوأ أزمة هجرة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية يعتقد أن أكثر من 2500 شخص لاقوا حتفهم هذا العام بعد أن كدسهم مهربون في قوارب متهالكة.

وبحسب رويترز قالت الشرطة في كاتانيا بصقلية في بيان يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على 16 رجلا تم إنقاذهم من المياه الدولية بالإضافة إلى مئات المهاجرين وتم نقلهم إلى المدينة الساحلية في 28 مايو .

ولدى وصولهم ساعدت شهادات من المهاجرين الشرطة في تحديد هوية رجل من جامبيا يُعتقد أنه كان يقود أحد القوارب من ليبيا و15 يجلبون الوقود ويتابعون المحرك ويشرفون على المهاجرين خلال الرحلة.

و قالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن المشتبه بهم وصلوا إلى كاتانيا ومعهم أكثر من 860 آخرين تم إنقاذهم في خمس عمليات مختلفة.

وقال المهاجرون الذين وصلوا إلى كاتانيا إنهم نُقلوا إلى موقع قرب مدينتي صبراتة وزوارة بغرب ليبيا حيث مكثوا لنحو 45 يوما بينما كان المهربون يحرسونهم ويطعمونهم مرة في اليوم.

وحصل المهربون منهم بعد ذلك على ما يتراوح بين 500 وألف يورو (557 دولارا إلى 1115 دولارا) مقابل الرحلة. ولم يعطوا أيا من المهاجرين سترات نجاة لكن جميع المشتبه بأنهم مهربون كانوا يرتدونها.

وتشتبه الشرطة في أن المجموعة لها علاقات في صقلية للمساعدة في ترتيب المرحلة التالية من رحلة المهاجرين.