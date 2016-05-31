العبادي: انتصارات الفلوجة توحد العراقيين..ونرفض التدخل الخارجي في شؤننا الداخلية

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الانتصارات التي تحققت في عملية تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي “انتصار لجميع العراقيين بكافة طوائفهم” وأنها ساهمت بشكل كبير بتوحيد وتلاحم الموقف الوطني.

وطالب مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة العبادي، اليوم الثلاثاء، جميع الدول باحترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، وقال: إن الفلوجة مدينة عراقية ونحن أحرص عليها وعلى أهلها.

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام العربية عليها الكف عن سياسة التحريض على الفتنة ونقل صور وأخبار غير صحيحة، فقواتنا الأمنية تعمل على حماية المدنيين وتحرير أهالي الفلوجة من عصابات داعش.

وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع الميداني وخطط التحرير وإعادة الاستقرار واستقبال النازحين، وكشف خلايا إرهابية في مدينة بغداد وإحباط اعتداءات تم التخطيط لتنفيذها ضد المدنيين في العاصمة العراقية.

ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزير المالية العراقي صلاحية توقيع اتفاق يؤطر تفاصيل وآليات القرض الياباني المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016.

كما خوّل المجلس وزير المالية بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية قرض التمويل العسكري الأجنبي بين حكومتي بغداد وواشنطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أ ش أ