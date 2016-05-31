الشرطة الروسية توافق على المشاركة شارك في تأمين بطولة اليورو 2016

وافقت وزارة الداخلية الروسية، على اقتراح الداخلية الفرنسية بالمشاركة في العملية الدولية البوليسية للحفاظ على الأمن أثناء بطولة أوروبا لكرة القدم، وفق ما نتقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وجاء في إعلان الداخلية الروسية الذي نشرته، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني الرسمي: “اتخذت قيادة الوزارة قرارًا بإرسال 6 أخصائيين من الوزارة إلى فرنسا للمشاركة في مركز التعاون البوليسي الدولي، المنشأ خصيصا لهذا الغرض، وسيكون أفراد الشرطة الروسية متواجدون في فرنسا طيلة فترة مشاركة منتخبنا الوطني في مباريات البطولة”.

ويشار إلى وجود تعاون وثيق لوزارة الرياضة، والاتحاد الروسي لكرة القدم مع زملائهم الفرنسيين في إطار سير عمل الشبكات الأوروبية لنقاط المعلومات الوطنية لكرة القدم.

ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 ستجري في فرنسا في الفترة المقبلة.