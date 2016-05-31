قوات الأمن الليبية تطرد داعش من محيط مرافئ نفطية

قال متحدث أن قوة حرس المنشآت النفطية انتزعت السيطرة على ثانى بلدة من قبضة تنظيم داعش فى يومين لتدفع التنظيم المتشدد للتقهقر صوب معقله فى سرت وبعيدا عن مواقع قرب مرافئ نفطية رئيسية.

وقال على الحاسى المتحدث باسم قوة حرس المنشآت النفطية إنها تسيطر بالكامل على بلدة النوفلية الواقعة على بعد 130 كيلومترا من سرت وإن كان القتال خارج البلدة احتدم وأصيب عدد من أفراد القوة.

كانت القوة سيطرت على بلدة بن جواد القريبة أمس الاثنين بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة من مقاتليها.

وتقول قوة حرس المنشآت النفطية إنها تقاتل لمساندة حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة التى وصلت إلى طرابلس فى مارس فى محاولة لإنهاء الفوضى التى سادت البلاد منذ سقوط معمر القذافى عام 2011 واستغل الإسلاميون المتشددون الفراغ الأمنى لإقامة قواعد لهم.

وتعول الدول الغربية على حكومة الوفاق للم شمل الفصائل الليبية المسلحة والتصدى لتنظيم داعش الذى استغل الفوضى فى ليبيا ليقيم أقوى قاعدة له خارج سوريا والعراق.

وتتكون قوة حرس المنشآت النفطية من عدة آلاف من الأفراد.

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