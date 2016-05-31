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وفاة محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو بعد صراع مع المرض

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وفاة محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو بعد صراع مع المرض وفاة محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو بعد صراع مع المرض
أعلنت جبهة البوليساريو، اليوم الثلاثاء، وفاة زعيمها محمد عبد العزيز عن عمر ناهز 68 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن الجبهة أعلنت الحداد لمدة 40 يومًا على وفاة عبد العزيز الذى تولى زعامة الحركة عام 1976.

وحسب المادة 49 من القانون الأساسى لجبهة البوليساريو، يتولى رئيس المجلس الوطنى منصب الأمين العام حتى انتخاب خلف له فى مؤتمر استثنائى يعقد فى ظرف 40 يوما من وفاة الرئيس، حسب الوكالة.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن بيان الجبهة: ببالغ الأسى والحزن تلقينا بمجلة المستقبل الصحراوي نبأ وفاة المرحوم بإذن الله الرئيس، محمد عبد العزيز صبيحة اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض عضال. لينضاف الى قائمة الشهداء والصديقين.

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