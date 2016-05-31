العثور على متسلل على متن رحلة من الصين إلى دبى

أعلنت أكبر شركات خطوط الطيران فى الشرق الأوسط أن مهاجرا غير شرعيا تسلل على متن واحدة من طائراتها فى رحلة متوجهة إلى دبى من الصين.

وقالت خطوط طيران الإمارات، ومقرها دبى، اليوم الثلاثاء أن متسللا وجد فى منطقة التخزين على متن الرحلة أى كيه 303 من شنغهاى يوم الجمعة الموافق 27 مايو.

وأضافت فى بيان أرسلته عبر البريد الإلكترونى، أنها تتعاون بالكامل مع السلطات فى دبى لكن "هذا شأن الشرطة، وبالتالى نحن غير قادرين على التعقيب بالمزيد." ولم تدل بمزيد من التفاصيل حول هوية المتسلل أو حالته.

لم ترد شرطة دبى أو القنصلية الصينية على طلبات التعقيب على الفور.

هناك العديد من رحلات طيران الإمارات إلى الصين من دبى، بينها رحلتين ذهابا وعودة يوميا إلى شنغهاى. والرحلة محل الواقعة عادة ما تتم بطائرة أكبر، وهى طائرة بدورين من طراز إيرباص إيه 380.

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