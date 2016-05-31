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أخبار المغرب اليوم.. المغرب الأولى عربيا فى صناعة السيارات‎

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أخبار المغرب اليوم.. المغرب الأولى عربيا فى صناعة السيارات‎ أخبار المغرب اليوم.. المغرب الأولى عربيا فى صناعة السيارات‎
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول القفزة الكبرى فى النهوض بالجانب الصناعى فى السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث أصبحت المتصدر رقم 1 عربيا فى صناعة السيارات من خلال إنشاء مجموعة من المشاريع المتعلقة بهذا المجال منذ عام 2011 إلى يومنا الحالى.

واحتل المغرب الرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا، وانتعشت بذلك صادرات السيارات على حساب الفوسفات الذى تراجع بشكل كبير، وقد عمل المغرب على توفير مجموعة من المراكز التكوينية فى هذا المجال من أجل الرفع من مستوى جودة اليد العاملة.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تصريحات محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربى، فى العاصمة القطرية الدوحة، بأن الاستقرار يشكل حجر الزاوية فى مسلسل تحقيق أى تنمية مستدامة، والمنطلق الأساسى لمعالجة مختلف التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التى تواجهها المنطقة حاضرا ومستقبلا.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، دعوة البوليساريو إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المغرب تفطن إلى الخلفيات السياسية والقانونية لذلك، من بث الشك فى شرعية سيادة المغرب على الإقليم.

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