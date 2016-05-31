صور..الخميس..عمر جابر وأسرة “هبة رجل الغراب” ضيوف “معكم منى الشاذلي”

كتبت – إنجي لطفي

في لقاء حصري تستضيف الإعلامية منى الشاذلي نجم الزمالك ومنتخب مصر عمر جابر في أول حوار له عقب احترافه في صفوف نادي بازل السويسري.

وخلال اللقاء المقرر إذاعته الخميس المقبل على فضائية “سي بي سي” في برنامج “معكم.. منى الشاذلي”، روى عمر عدد من التفاصيل التي يحكيها لأول مرة أبرزها تفاصيل التحاقه بالقلعة البيضاء، وهو في سن الـ الخامسة وقصة أول اختبار له في النادي، وكذلك علاقاته باللاعبين على رأسهم شيكابالا، ولاعبي النادي الأهلي ومنهم حسام غالي كابتن القلعة الحمراء.

وأوضح جابر كواليس انتقاله لصفوف نادي بازل السويسري، بداية من العرض المبدئي، وصولًا لانضمامه للفريق السويسري، وكذلك حكي عمر عن الإصابة التي كادت أن تنهي مشواره الكروي وهو في سن الـ 15.

وتحدث عمر عن علاقاته بالجمهور، مشيرًا إلى أنه أصابه الحزن يوم وفاة 20 مشجعًا من أولتراس زملكاوي.

وتتضمن حلقة “الشاذلي” فقرة مع صناع الجزء الثالث من مسلسل هبة رجل الغراب، والتي يتحدثون فيها عن أسباب تغيير عدد من أبطال المسلسل، وخصوصًا الفنانة إيمي سمير غانم التي أدت شخصية هبة فى الجزئين السابقين، وحلت بدلًا منها الفنانة ناهد السباعي.

وكشفت السباعي خلال الللقاء كواليس قبولها لأداء دور هبة ، مشيرة إلى أنها أحبت الشخصية وعاشت معها على الورق خصوصًا أنها تختلف تمامًا عن شخصيتها فى الواقع.

وأوضحت السباعي أنها ترددت فى قبول الدور في البداية، لكن والدتها هي من أقنعتها بخوض التحدي واكمال مسيرة مسلسل حقق نجاح كبير في السنوات الأخيرة، موضحة أن هناك من هاجمها وتحدث عن خلافات بينها وبين إيمي سمير غانم وهو ما نفته، مؤكدة أنها تربطها علاقة قوية بإيمى وأنها استعانت بملابس والدتها الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز في حلقات المسلسل.

أما مخرج العمل رامي رزق ومؤلفه شريف بدر الدين فأكدا أن سبب تغيير أبطال المسلسل هو ارتباط صناعه القدامى بأعمال أخرى، بالإضافة إلى مبالغة البعض فى أجورهم بما لا يتفق مع القيمة التسويقية للمسلسل لدى المحطات الفضائية.

وأوضح حماد بركات صاحب دور “رماح” أنه لم يجد اختلافًا فى أداء النجوم الجدد عن زملائه السابقين فى المسلسل ، مطالبًا النقاد والجماهير بمشاهدة العمل أولًا قبل الهجوم عليه، فى حين قالت الفنانة هبة عبد العزيز التي تؤدى شخصية “بيري” فى العمل الجديد بدلا من الفنانة ريم مصطفى أنها كانت قلقة من خوض التجربة لكنها تخلصت من قلقها بمجرد بدء التصوير والتعامل مع أبطال المسلسل.

وقال الفنان أحمد فريد الذي يؤدي شخصية “أدهم” بدلًا من الفنان حازم سمير أنه لم يشعر بأي خوف من أداء الشخصية، مشيرًا إلى أن كل فنان له طريقته وأدائه الذي يميزه عن غيره من الفنانين.

وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع الشابين ميلاد مجدي واندرو يوسف أصحاب مبادرة “المشي للتخسيس” واللذين قطع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية سيرًا على الأقدام للتخلص من الوزن الزائد.