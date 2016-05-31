محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية البريطاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني الذي يزور البلاد حاليا في اطار جولة له في دول المنطقة.

ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية البريطاني وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وأهم الملفات في المنطقة وبشكل خاص سوريا والعراق واليمن وليبيا وجهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة العنف والإرهاب وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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