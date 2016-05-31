مخرج «صاحب الجلالة»: شاركنا في «كان» وسنقدم الفيلم لمهرجانات محلية وعالمية قريبا

كتب: هشام عواض

قال المخرج محمد الحضري، مخرج فيلم “صاحب الجلالة”، الذي تم اختياره في فاعليات مهرجان “كان” السينمائي في دورته السادسة و التسعين في زاوية الأفلام القصيرة “Short Film Corner” ضمن 6 أفلام مصرية قصيرة أخرى. إنه من المقرر أن يقدم الفيلم للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية محلية ودولية خلال الفترة المقبلة، بعد مشاركة الفيلم في مهرجان “كان”.

وأكد ”الحضري”في تصريح خاص لوكالة “ONA” للأنباء عن أن فيلمه “صاحب الجلالة” سيقدم في عدة مهرجانات مصرية منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالإضافة إلى التقدم للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي القادم.

وأضاف “الحضري”، أن سبب عدم اختيار الفيلم في المسابقة الرسمية هو في الغالب “سبب سياسي”، وذلك بسبب اتهام الدكتور مصطفى محمود المعروف بـ”معادة السامية” في كتاباته ضد اسرائيل، مما يؤثر ذلك دائمًا في قرارت لجان التحكيم،حيث فاز الفيلم الإسرائيلي “Anna” للمخرجة الإسرائيلية “Or Sinai” عن مسابقة “La Cinefondation ” للأفلام القصيرة في فاعليات المهرجان.

فيلم “صاحب الجلالة” فيلم روائي قصير مدته 11 دقيقة، أنتج في 2016 من إخراج المخرج الشاب “محمد الحضري”. الفيلم مبنى على قصة قصيرة للدكتور “مصطفى محمود ” وهي تحمل نفس الإسم و التى تنتمى للمجموعة القصصية القصيرة تحت كتابه بعنوان”عنبر 7″ .

ويحكي الفيلم عن شخصية “مجدي” الذي يعشق المسرح و يترك عمله كمحاسب ليعمل ممثلًا متجاهلًا كل العواقب والضغوط المادية والأسرية والاجتماعية.

الفيلم من أول التجارب السينمائية للمخرج الشاب “محمد الحضري” الذي أيضًا عمل على كتابة السيناريو وإنتاج الفيلم، ولكون “الحضري” بالأصل مهندسًا معماريًا و موهبته في الرسم، فقد عمل أيضًا على تنسيق المناظر و تصميم الأزياء بالفيلم بنفسه التي نفذت في ورشة المخرج الشاب “أحمد السمرة”.

مثل دور شخصية “مجدي” التى هي الشخصية الرئيسية في الفيلم الوجه الجديد “تامر الدريني” الذي تعد اولى تجاربه في البطولة، والوجه الجديد “محمود عبد العزيز” و الوجه الجديد “علاء أوكس”، والفنان “علاء محمود مرسي”، الذي ظهر في عدة أعمال درامية و برامج تلفزيونية و هو نجل الفنان العظيم الراحل “محمود مرسي” و نجل سيدة المسرح الفنانة “سميحة ايوب”.

يحكي المخرج “محمد الحضري” عن صعوبة ظروف تصوير الفيلم لعدم وجود الوقت الكافي لاختيارمساعد مخرج أو التنسيق مدير إنتاج و أنه عمل على ذلك بنفسه لأن الفيلم كان في في فاعليات أعمال ورشة “First Step” لتعليم السينما.