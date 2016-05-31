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إحالة عضو مجلس الإسماعيلى لمحكمة الجنح لاتهامه بالسرقة

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إحالة عضو مجلس الإسماعيلى لمحكمة الجنح لاتهامه بالسرقة إحالة عضو مجلس الإسماعيلى لمحكمة الجنح لاتهامه بالسرقة
أحالت النيابة العامة بالإسماعيلية، حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى لمحكمة الجنح لاتهامه فى قضية سرقة.

وخضع أبو السعود للتحقيق أمام النيابة اليوم الثلاثاء، بعد أمر ضبط واحضار له فى القضية رقم 1473 جنح أول الإسماعيلية، وتحدد 2 يونيو المقبل كأول جلسات المحاكمة.

ووجهت النيابة اتهامات بسرقة متجر بشارع عثمان بن عفان بحى أول نتيجة خلافات بين أبو السعود وسيدة أعمال مستأجرة للمتجر، وتأخرت فى سداد قيمة استهلاك كهرباء، وحاول المتهم إنهاء التعاقد بإخراج محتويات المتجر.


>القبض على عضو مجلس إدارة الإسماعيلى لإتهامه بالسرقة
>http://m.youm7.com/story/2016/5/31/القبض_على_عضو_مجلس_إدارة_الإسماعيلى_لإتهامه_بالسرقة/2740740
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