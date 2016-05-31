إغلاق 417 محل مبيدات بدون تراخيص فى الشرقية فى 2015

أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية تحت إشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، أنه صدر قرار غلق إدارى لعدد 417 محل اتجار فى المبيدات والمخصبات، بدون ترخيص، وذلك بالقرارات الصادرة من محافظة الشرقية رقم 8419 لسنة 2015، 9595 لسنة 2015، بناءً على مذكرة مديرية الزراعة للمحافظ.

وأضاف المهندس عاطف زناتى مدير إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية، فى تصريح خاص أنه من خلال الـ6 أشهر الماضية، ضبط إجمالى عدد 89 قضية الاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بجميع مراكز المحافظة منها "فى مركز أبو كبير تم ضبط عدد 17 قضية اتجار بدون ترخيص فى المبيدات والمخصبات والأسمدة ومركز منيا القمح عدد 10 قضايا مركز بلبيس 10 قضايا - مركز أبو حماد 16 قضية، مركز الزقازيق 6 قضايا - القرين عدد 2 قضية - مشتول السوق 13 قضية - فاقوس 5 قضايا - أولاد صقر 22 قضية - كفر صقر 5 قضايا - صان الحجر 12 قضيةـ الإبراهيمية 4 - القنايات 4 قضايا - الصالحية 4 قضايا "وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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