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بالصور.. محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى

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بالصور.. محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى بالصور.. محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى
تابع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية آخر تطورات إزالة معوقات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى، واجتمع محافظ الغربية مساء اليوم مع المستثمرين والمسئولين لمناقشة آخر تطورات المشروع المقام على مساحة 85 فدانا وبتكلفة 800 مليون جنيه، والتأكد من تسليم كل مساحة الأرض للمستثمرين.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية آخر تطورات توصيل كل المرافق للمشروع من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، وكذلك تمهيد وتوسيع الطريق المؤدى إلى المشروع.

كما أصدر اللواء أحمد ضيف صقر تعليماته لرئيس مجلس مدينة طنطا بسرعة الانتهاء من كل التراخيص اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع، وطالب التنفيذيين المعنيين بهذا المشروع بضرورة التكاتف والتعاون من أجل سرعة الإنهاء من المشروع، كما أصدر تعليماته لرئيس شركة الكهرباء بمراعاة التوسعات المستقبلية لهذا المشروع.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية على تسهيل الإجراءات لإنشاء أى مشروع يكون فيه استثمار وعدم إعاقته وإزالة الروتين، حتى يتم عمل مشاريع استثماريه جديدة توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وحضر الاجتماع رئيس مجلس مدينة طنطا وممثل عن جهاز التجارة والصناعة بالغربية وبعض القيادات التنفيذية.

محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى (1)

محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى (2)

محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى (3)

محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى (4)

محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى (5)

محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى (6)

محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى (7)

محافظ الغربية يناقش آخر تطورات إنشاء المنطقة التجارية بسبرباى (8)

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