رئيس جامعة طنطا يفتتح قاعة نوعية جديدة بالجامعة

افتتح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا يرافقه نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات قاعة المجالس النوعية الجديدة بمبني إدارة الجامعة، جاء ذلك بعد زيادة الفعاليات التي تعقد بإدارة الجامعة وتعجز القاعة الرئيسية عن استيعابها.

ووجه الدكتور عبد الحكيم الشكر لمدير عام مكتبه وإدارة شئون المقر على ما بذلوه من جهد لاظهار القاعة فى ثوبها الجديد.

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