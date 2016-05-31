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إعادة توزيع المعلمين ببورسعيد لسد العجز بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد

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إعادة توزيع المعلمين ببورسعيد لسد العجز بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد إعادة توزيع المعلمين ببورسعيد لسد العجز بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد
قالت فاتن صالح وكيل وزارة تعليم بورسعيد، لـ "اليوم السابع" إنها عقدت اجتماعا اليوم مع الدكتور نبوى باهى وكيل مديرية التربية والتعليم وحنان ناصف مدير عام التعليم العام وإبراهيم العدوى مدير عام الخدمات ورضا الجوهرى مديرإدارة التوجية الفنى وموجهى العموم للمواد الدراسية تمهيدا لإعادة توزيع المعلمين لسد العجز فى كافة التخصصات قبل بدء العام الدراسى الجديد .

وأكدت وكيل وزارة تعليم بورسعيد، بأنه تم توزيع نشرات النقل وتنفيذها قبل بداية العام الدراسى من خلال البيانات والإحصائيات التى توضح العجز فى التخصصات المختلفة للمواد الدراسية، وذلك لمنع التكدس فى المدارس على أن يتم توزيع الجداول على المعلمين لانتظام العملية التعليمية بكافة مراحل التعليم ببورسعيد.


>- حرمان 3 موجهين من المشاركة فى وضع امتحانات الدراسات لمدة عام ببورسعيد

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