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عمدة باريس: نعتزم إقامة مخيم للاجئين في العاصمة الفرنسية

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عمدة باريس: نعتزم إقامة مخيم للاجئين في العاصمة الفرنسية عمدة باريس: نعتزم إقامة مخيم للاجئين في العاصمة الفرنسية

عمدة باريس- آن هيدالغو

أعلنت رئيسة بلدية باريس “آن هيدالجو” اليوم الثلاثاء، أثناء مؤتمر صحافي، عزمها على إقامة مخيم للاجئين في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن السلطات العامة اتجهت إلى تفكيك تجمعات غير رسمية، لأسباب أمنية وصحية.

وبحسب فرانس برس فقد قالت هيدالجو في مؤتمر صحافي إن البلدية “في صدد معاينة مواقع مختلفة لنتمكن من وضعها في تصرف الدولة في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت هيدالجو أن هذا المخيم سيلتزم بشروط مخيمات اللاجئين والمهاجرين التي وضعتها الأمم المتحدة، والمفوضية العليا للاجئين، على أن يكون على نسق أول مخيم أقيم في فرنسا بحسب معايير المفوضية العليا، بحيث يحوي مساكن يمكن وضعها سريعًا، مع تأمين كل الراحة الضرورية.

ولفتت إلى أن المخيم لن يبصر النور قبل شهر أو شهر ونصف شهر، وسيكون “واسعًا بما فيه الكفاية لاستقبال مئات الأشخاص”.

وأشارت هيدالجو إلى أن فرنسا لاتعتبر هذه المخيمات مساسًا بكرامة الأفراد، وأن الهدف منها ألا يجبر الأشخاص الذين يصلون إلى فرنسا على اللجوء إلى المترو أو التوجه إلى مواقع أخرى “على غرار مكان استحدث أخيرًا في شمال باريس يأوي إليه نحو 800 شخص”.

 

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