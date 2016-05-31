بعد عامين.. إحالة أوراق عامل قتل طفلة البساتين بعد فشل اغتصابها للمفتى

أحالت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أوراق المتهم بقتل طفلة ومحاولة اغتصابها بمنطقة البساتين إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى الحكم على المتهم بالإعدام.

كان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغًا من "خ. ز" 54 سنة ، فى نوفمبر 2014 ، صاحب صيدلية يفيد فيه بالعثور على طفلة مذبوحة بجوار الصيدلية.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة يدعى "عبد الحافظ. م" عامل وذلك عندما توجهت الطفلة "ر. م " بالصف السادس الابتدائى إلى صيدلية شهيرة بمنطقة البساتين لشراء أدوية، فاستدرجها المتهم إلى مكان مهجور بجوار الصيدلة، وجردها من ملابسها، وعندما استغاثت طعنها بالسكين، ولفظت أنفاسها الأخيرة وتركها عارية بجوار الصيدلية وفر هاربا.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وأضاف المتهم أمام رجال المباحث بقسم شرطة البساتين وفريق التحقيق فى سرده لتفاصيل جريمته، قائلاً: "فوجئت بعد عدة ضربات بسقوط الفتاة أرضاً وسالت الدماء منها فى جميع أنحاء جسدها، وعندما اقتربت منها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، فتسمرت فى الأرض لحظات حتى أتمالك أعصابى وأفكر فى التصرف الذى أقوم بها، ولم أجد أمامى إلا أن ألقى جثمان الفتاة بعد مصرعها فى الشارع بأقرب مكان، وبالفعل حملت جثة الفتاة وألقيته خلف شجرة بجوار الصيدلية، حتى تخرج الواقعة بعيداً عنى.

عامل الصيدلية قاتل طفلة البساتين: خفت أن تفضحنى بعدما حاولت اغتصابها.. ضربتها بـ"طفاية الحريق" لكى تصمت.. ولكنها سقطت قتيلة فألقيت الجثة بالشارع حتى لا اتهم بقتلها

>