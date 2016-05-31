وفاة زعيم “جبهة البوليساريو” في الجزائر

أعلنت جبهة تحرير الصحراء الغربية “البوليساريو” وفاة زعيمها محمد عبد العزيز منذ قليل، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتوفي عبد العزيز في الجزائر العاصمة.

وولد عبد العزيز عام 1948 في مدينة مراكش، تابع دراسته الثانوية بمدينة النخيل، والجامعية في مدينة الرباط. وظل قائدا عسكريا في الجبهة الانفصالية، حتى انتخابه بعد وفاة المؤسس الولي مصطفى السيد، مؤسس الجبهة، وأمينها العام في هجوم على نواكش في يونيو 1976، وفي المؤتمر الثالث للجبهة، عين أميناً عاماً للجبهة. وظل انتخابه يعاد المرة تلو المرة إلى اليوم.