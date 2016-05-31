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القبض على الفنانة المصرية متلبسة بممارسة الدعارة

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القبض على الفنانة المصرية متلبسة بممارسة الدعارة القبض على الفنانة المصرية متلبسة بممارسة الدعارة

الثلاثاء 31-05-2016 14:45

ألقت شرطة السياحة المصرية القبض على المغنية رضا الفولي بطلة "سيب أيدي"، في أحد الفنادق الكبرى وهي متلبسة بممارسة الدعارة برفقة أثرياء عرب.
وبتفتيش الغرفة تم العثور على سيديهات جنسية وملابس داخلية ودولارات، وصور عارية لفتيات، واعترفت رضا ومن معها بممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية كبيرة لمرورهن بظروف مادية صعبة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض سابقاً على رضا الفولي واتهمت بالتحريض على الفسق والفجور بسبب كليب "سيب أيدي"وتم حبسها لعدة أشهر وخرجت منذ فترة قصيرة.

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سيدتي

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