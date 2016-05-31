هل يبارك خطيب بلقيس السابق زواجها؟

دبي - تمام عجمية

طالب متابعي الفنانة بلقيس خطيبها السابق نايف هزازي، نجم كرة القدم السعودية بأن يقوم بمباركة زواج بلقيس من رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، وخصوصاً بأن بلقيس قد فعلت ذلك من قبل عند زواجه وقدمت المباركة له بطريقتها وعبر حسابها الرسمي على تويتر حيث كتبت: "كل التباريك للعريس نايف هزازي بمناسبة زواجه وألف ألف مبروك، أهدي العروسين: "دقوا حبيتي"، وهي أغنية بلقيس الراقصة الشهيرة، التي يتمايل عليها كل من يسمعها وخصوصاً بأن نايف رد عليها فورا قائلاً: "الله يبارك في أيامك ومباركتك تدل على حسن أخلاقك وأصلك، وأتمنى لك حياة سعيدة يا فنانة العصر. ارتبطت بلقيس بنايف الهزاري مدة أربع شهور قبل أن تعلن انفصالها عنه وتسبب صدمة لمتابعيها وصرحت عن الأشاعات التي طالت انفصالها: "لا أعرف الأسباب التي دفعت بالكثير من المغرضين لتأليف الأقاويل والحكايات عن انفصالنا، وأنا متفاجئة جدًا من كيفية تعاطيهم مع هذا الموضوع، ولكن أقول بأني أحب نايف كثيرًا وهو يحبني، والعلاقة التي تربطنا الآن هي الاحترام المتبادل، وإذا كان لنا قدر بأن نكون معًا فستجمعنا الحياة من جديد والأسباب التي دفعتنا إلى الانفصال هي أسباب عائلية بحتة بعيدة عن كل ما يقال وينسج من قصص". وعن محاولة البعض تحميلها أسباب هذا الانفصال أكثر من نايف أضافت "هناك الكثير من المغرضين الذين قالوا بأني استفدت من شهرة نايف، وأقول لهؤلاء بأني فنانة معروفة وموجودة على الساحة الفنية قبل ارتباطي بنايف والدليل أن أغنياتي تخطت المليوني مشاهد على اليوتيوب في فترة بسيطة، ومن ثم فترة ارتباطنا لم تتجاوز الخمسة أشهر، والعلاقة التي تجمعني بنايف أكبر من الشهرة والفن ولا يمكن لأحد تقزيمها واختزالها باتهامات لا أساس لها من الصحة ". ويبقى السؤال هل يبارك نايف لبلقيس ويرد لها مباركتها؟