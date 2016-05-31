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هكذا دافعت ابنة جوني ديب عن والدها

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الثلاثاء 31-05-2016 15:45

يبدو أن الهجوم الذي تعرض له جوني ديب Johnny Depp من زوجته آمبر هيرد واتهام الأخيرة له بتعنيفها قد أثار غضب ابنته النجمة الأمريكية ليلي روز Lily-Rose البالغة من العمر 17 عاماً، والتي نشرت صورة لها مع والدها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام"، في محاولة منها لدعمه، وسط موجة الاتهامات ضده من زوجته الحاليه Amber Heard.
ولم تدافع ابنة الممثل عنه بشكل مباشر، بل اكتفت بإرفاق الصورة بتعليق كتبت فيه: "والدي هو من أكثر الأشخاص محبة، وأنا أعلم ذلك. لقد كان وما يزال أباً مثالياً ورائعاً لي ولأخي، وكلّ من يعرفه سيقول الشيء ذاته".
كما نشرت ليلي صورة تظهر الاتهامات الموجّهة إلى والدها، والتي تثبت أنه لا يوجد دليل فعليّ على أنه أقدم عليها.
وكانت لوري آن أليسون Lori Anne Alison، الزوجة الأولى للنجم جوني، قد أكدت أيضاً أنه كان شخصاَ رقيقاَ، ومن المستحيل أن يهين أيّ سيّدة مهما حدث.
يُذكر أنّ محكمة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية أصدرت قراراً يمنع النجم العالمي جوني ديب Johnny Depp من الاقتراب من زوجته الممثلة آمبر هيرد Amber Heard.

 

 

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