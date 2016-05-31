بالفيديو والصور.. عريس بلقيس سلطان باهديله: "سبع صنائع والبخت رائع"

موديل وممثل شاب ومدرب رياضي بمجال كمال الأجسام وصاحب محل عصائر وأطعمة رياضية حديث بجدة، ومالك مؤسسة تجارية وأخرى متخصصة في عالم المقاولات ومحاسب ببنك، وأخيراً زوج المطربة الخليجية الشهيرة بلقيس فتحي، كلها "صنائع" تجعل من السيد سلطان عبد اللطيف علي باهديله، واحداً من أصحاب "البخت الرائع" من بين شباب الخليج، خاصة وأنه صنع نفسه بنفسه.

الشاب الذي تعود جذوره لحضرموت بجنوب اليمن، دارت حوله الكثير من القصص بمجرد إعلان زواجه بالنجمة الخليجية بلقيس، وتردد أنه ابن واحد من أكبر رجال الأعمال في السعودية، ثم قيل أنه يمني مجنس، وساهم في زيادة الشائعات حول هويته الحقيقية فرضه للسرية على كل حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه اسماً غير مألوف وهو @sultaning ، ولكن بياناته مسجلة ضمن أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، كمؤسس لمؤسسة تجارية تحمل اسمه وأخرى متخصصة بمجال المقاولات تحمل اسم مؤسسة أبراج الدرة للمقاولات العامة، كما ظهر بنفسه في فيديو دعائي لتوجيه الشكر لشركة Lezwan Channel المنفذة للحملة الدعائية لمحله الشهير جوس كونتينر المتخصص في تقديم الأطعمة والمشروبات الرياضية اللازمة لحرق الدهون وبناء العضلات.

البداية الحقيقية لمسيرة سلطان عبداللطيف علي باهديله مع عالم المال كانت بشهر يناير من العام 2009 عندما انضم كمحاسب للمجموعة المالية الشهيرة سامبا، بعد أشهر قليلة من تخرجه بكلية إدارة الأعمال بجدة ، وحصل على لقب الموظف المثالي عام 2010 وبحسب تعريفه لنفسه فقد استمر داخل بنك سامبا حتى شهر مايو من العام 2014، والمفارقة أن بهذا التوقيت ظهر اسمه ضمن مجموعة شباب شاركت في تقديم فيلم «حياتنا» الذي يعد أول فيلم سينمائي سعودي باللهجة الحجازية يناقش بشكل درامي قضايا الشباب المؤثرة سلوكياتهم ومبادئهم، ويخاطب كل الأعمار من إخراج بندر عدنان.

تواجد سلطان عبد اللطيف على مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام 2012 وبدأ كالعادة بموقع التغريدات "تويتر"، ويبدو أنه أسس أكثر من حساب الأول باسم sultan bahadila والثاني @sultaning ، ورغم حرصه على خلو الحسابات من أي تغريدات تشير لحالته الاجتماعية، الا أنه تلقى تهنئة بمناسبة قدوم طفلته ليان، وهو ما يدعم الشائعات المؤكدة لزواجه سابقاً من سيدة سعودية.

في تعريفه لنفسه عبر موقع bayt بحثاً عن وظيفة ، قال إن من هواياته رياضة الملاكمة وكمال الأجسام، وتصميم السيارات والعمل كموديل، كما ذكر أنه تخرج من مدرسة الأنجال الأهلية بجدة عام 2002، وأكد تحدثه للغة الإنكليزية بطلاقة، ولكن المثير أن الموقع يؤكد أن سلطان قام بتحديث بياناته بحثاً عن وظيفة منذ ستة أشهر فقط!!

لقاء تلفزيوني في قناة روتانا خليجية عن فيلم حياتنا ويظهر سلطان بوضوح في الدقيقة السابعة.

سلطان يوجه الشكر للشركة القائمة على دعاية محله للعصير