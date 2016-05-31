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القنصلية المصرية في ميلانو توفد بعثة إلى مدينة تورينو الإيطالية

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القنصلية المصرية في ميلانو توفد بعثة إلى مدينة تورينو الإيطالية القنصلية المصرية في ميلانو توفد بعثة إلى مدينة تورينو الإيطالية

السفارة المصرية في إيطاليا – أرشيفية

أوفد أحمد شاهين، القنصل العام المصري في ميلانو، بعثة قنصلية إلى مدينة تورينو يومي 28 و29 مايو، وذلك لإنهاء كافة المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين بذات المدينة والمدن المحيطة بها، أخذًا فى الإعتبار بعد المسافة الكبير بين تورينو وميلانو “نحو 147 كم”.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الخارجية سامح شكري، بضرورة إيلاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاهتمام الكامل بالمواطنين المصريين المقيمين بالخارج.

أكد القنصل العام أن البعثة القنصلية لاقت استحسان المواطنين المصريين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على مقر عمل البعثة.

وأثنى رؤساء مجالس واتحادات الجالية المصرية في تورينو على الجهود التي بذلتها البعثة القنصلية هناك.

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