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الإصابة تؤجل مثول ميسي أمام القضاء الإسباني في قضية التهرب الضريبي

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الإصابة تؤجل مثول ميسي أمام القضاء الإسباني في قضية التهرب الضريبي الإصابة تؤجل مثول ميسي أمام القضاء الإسباني في قضية التهرب الضريبي

الاعب ميسي

بدأت اليوم الثلاثاء، إجراءات محاكمة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، في قضية التهرب من دفع ضرائب بملايين الدولارات للدولة الإسبانية، لكن الإصابة منعت اللاعب من حضور جلسة الاستماع وسيمثل أمام المحكمة يوم الخميس للإدلاء بشهادته.

ووجهت اتهامات لميسي، ووالده “خورخي” بالاحتيال على السلطات الإسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بقيمة 4.2 مليون يورو عن الفترة من 2007 وحتى 2009.

ونفى ميسي ووالده كل الإدعاءات الموجهة ضدهما، وغابا عن جلسة الاستماع التي استغرقت أكثر من ساعة.

ولا يشترط حضور اللاعب أو والده كل جلسة ولكن سيكون عليهما الإدلاء بشهادتهما يوم الخميس.

وقدم خافير سانشيز فيرا محامي ميسي تقريرا طبيا في المحكمة وقال “كان ليونيل ينوي حضور جلسة الاستماع ولكنه تعرض لإصابة.”

وتعرض ميسي لاصابة في الظهر خلال مباراة منتخب الأرجنتين الودية أمام هندوراس يوم الجمعة الماضي. وسأل القاضي عن مدى قدرة ميسي على حضور جلسة يوم الخميس وقال المحامي إنه سيتمكن من ذلك، بحسب رويترز.

ودفع ميسي ووالده مبلغ خمسة ملايين يورو إلى سلطات الضرائب باعتبارها “مبالغ لتصحيح الوضع” بعد اتهامهما رسميا في يونيو 2013.

 

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