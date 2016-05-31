الجيش الأمريكي يؤكد محاولة فاشلة من كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ

قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه رصد ما بدا أنها محاولة فاشلة من كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى وندد بالتجربة بشدة واصفا إياها بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت القيادة الاستراتيجية الأمريكية إنها رصدت محاولة إطلاق الصاروخ من مدينة ووسان الساحلية في شرق كوريا الشمالية الساعة 2030 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

وبحسب رويترز قال متحدث باسم القيادة الاستراتيجية إن قيادة الدفاع الجوي الأمريكية أكدت أن الإطلاق لم يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان “نستنكر بشدة التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر بوضوح استخدام كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.”

وأضاف البيان “تلك الأفعال إلى جانب استمرار مساعي كوريا الشمالية لامتلاك قدرات صاروخية باليستية وأسلحة نووية تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة ولحلفائنا ولاستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادي الأوسع.”