الاستثمار: زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر بمقدار 2.33 مليار دولار

قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر زاد بمقدار 2.33 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية لتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة في الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، أمام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لغرفه التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت أن الاستثمارات الأمريكية تشمل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البناء، التجارة، الخدمات المالية، الزراعة والسياحة.

وقالت خورشيد “إن هذا الاجتماع هام حيث يلقي الضوء على تاريخ العلاقات التجارية المصرية الأمريكية”.

ووجهت الشكر لأعضاء الغرفة التجارة الأمريكية لدورهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك لممثلي جميع الشركات المصرية الأمريكية الذين حضروا الاجتماع.

وأكدت خورشيد أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في تطور مستمر وتمثل قيمة مضافة للبلدين على حد سواء بما في ذلك الاستثمارات والتجارة، مشيرة إلى أن مسئولي البلدين يعملون كشركاء في الأهداف والنتائج.

وأضافت “نتطلع إلى المزيد، لأن مصر لديها مقومات كبيرة تؤهلها لعلاقات استثمارية أكبر في قطاعات تصنيع السيارات والدواء”.

كما أكدت أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه من المخطط تنمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة.

وقالت “من هنا يأتي دورنا في خلق بيئة أعمال آمنة تسمح للقطاع الخاص أن ينمو، من أجل هذا نعمل حاليا على بناء تبسيط الإجراءات والحد من العوائق البيروقراطية والتكاليف من أجل تشجيع الاستثمار على الصعيد المحلي والعالمي وتعزيز بيئة الأعمال، لضمان حماية حقوق المستثمر، كما أننا في الوزارة والهيئة العامة للاستثمار نعمل على تعزيز حماية المستثمرين وتسهيل عملية حل النزاعات من خلال أليات جديدة”.

أ ش أ